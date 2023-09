"Un teatro che riapre è simbolo di speranza"

"Questo è un giorno di festa che rimane nella storia di Concordia, nella comunità di Concordia". Con queste parole il sindaco Luca Prandini ha annunciato ieri la riapertura del Teatro del Popolo, uno spazio identitario che – per quasi un secolo – ha rappresentato un luogo di cultura, incontro e aggregazione, accompagnando la popolazione attraverso la storia e gli avvenimenti che hanno segnato la vita dei concordiesi. Riaprirà ufficialmente il 5 novembre con la stagione allestita da Ater Fondazione, che si è aggiudicata la sua gestione. Ma, intanto, si fa festa. All’inaugurazione erano presenti il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. "Dopo aver concluso la ricostruzione di abitazioni, scuole, imprese e attività economiche, siamo davvero sulla strada del completamento degli interventi anche per quanto riguarda la parte pubblica e del patrimonio culturale, spesso vincolata a norme di tutela – hanno affermato Bonaccini e Felicori –. Spazi e luoghi simbolo della cultura, del civismo, dell’identità delle comunità locali che siamo orgogliosi di contribuire a ristrutturare e restituire alla collettività. Anche qui a Concordia c’è un esempio di collaborazione istituzionale e di solidarietà, con anche il privato coinvolto". Madrina d’eccezione della giornata Maria Grazia Cucinotta, che dopo aver assistito al taglio del nastro è salita sul palco per elogiare la bellezza e la rigorosità di un intervento che ha dato nuova luce e vitalità a questo teatro, tra i più capienti (460 posti) della Bassa modenese. "Oggi – ha detto Cucinotta – ho assistito allo spettacolo più bello che io abbia mai visto. Ci sono tanti teatri, tanti cinema che stanno chiudendo, non soltanto in Italia ma in giro per il mondo, e aprire un teatro per noi è una speranza, sia come artista che come persona. Ci sono tante persone sole che trovano un momento di aggregazione andando a teatro".

Il Teatro del Popolo, soggetto a vincoli di tutela, è stato inserito nel Programma delle opere pubbliche e beni culturali per la realizzazione di un intervento di miglioramento sismico con un importo di 4 milioni e 248 mila euro, di cui 2,9 milioni di euro dalla Regione attraverso la programmazione della gestione commissariale, 933mila da fondi assicurativi, 382mila dell’Ente e 40mila euro da donazione della Città Metropolitana di Torino. Oggi le celebrazioni proseguiranno, sia al mattino che al pomeriggio, culminando alle 20.30 con Chiara Francini, che insieme ad Alessandro Federico proporrà in una classica commedia firmata da Dario Fo e Franca Rame "Coppia aperta quasi spalancata", una favola tragicomica. Ma per la stagione è già pronto un programma di sette titoli tra prosa musica e danza che riportano sul palcoscenico di Concordia lo spettacolo dal vivo. Tra le proposte figurano anche Arianna Scommegna, diretta da Filippo Dini, che porta in scena la trasposizione di un classico "Misery!", poi Andrea Pennacchi protagonista di "Mio padre, appunti sulla guerra civile" e ancora "L’Anatra all’Arancia", interpretato da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, diretti da Claudio Greg Gregori, per arrivare alla coppia Lella Costa ed Elia Schilton che portano in scena "Le nostre anime di notte". Alberto Greco