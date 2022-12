"Un tiratore scelto appostato dalla finestra di casa mia"

La situazione era seria e instabile. Lo sapevano bene i carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei Gruppo Intervento Speciale (Gis) da Livorno, con tiratori scelti piazzati nelle case vicine pronti ad intervenire nel caso in cui la situazione fosse degenerata. Il terrore tra i residenti di via Umbria, per quello che aveva ogni sembianza di un film d’azione - pur essendo tutto vero -, non aveva mai raggiunto livelli simili, in un quartiere storicamente tranquillo come la Prediera, prettamente residenziale e composto principalmente da villette unifamiliari. Ma la vicenda dell’ex carabiniere armato e barricato in casa con la moglie ’in ostaggio’, andata in scena a Santo Stefano e conclusa nella migliore delle maniere, ha incredibilmente scosso tutta la zona. "Io ho seguito da vicino la scena – racconta un vicino dell’ex carabiniere –. Ero in casa quando, verso le 10.15, ho visto arrivare la prima pattuglia dei carabinieri in via Umbria: avevano i giubbotti antiproiettile. Dovevano venire a pranzo i miei figli, ma i militari li hanno fermati in via Sardegna e poi accompagnati fino a casa. Poi, nel corso della giornata, le forze dell’Arma hanno iniziato a moltiplicarsi con altre squadre e diversi camioncini. Sono arrivati anche i vigili del fuoco con divaricatore e accetta. La vera sorpresa sono state le squadre del Gis, arrivate sul posto intorno alle 17 con fucili, cannocchiali, visori notturni e passamontagna. Una di queste ha chiesto di entrare in casa mia, posizionando un tiratore scelto alla finestra. Mia moglie era molto spaventata".

Il reparto Gis dei carabinieri, proveniente da Livorno, è atterrato presso l’aeroporto ‘Paolucci’ di Pavullo, che si è dimostrato ancora una volta una base strategica per le emergenze. Ad aver assistito alla scena sono anche altre persone residenti nelle poche case di via Umbria: "Alla mattina i carabinieri, vestiti con giubbotti antiproiettile, ci avevano già detto di stare in casa. Non sapevamo quale fosse il problema: vedevamo andare i militari a suonare alle case, quindi subito avevamo pensato che stessero cercando qualcuno scappato e nascosto in qualche casa. Vedevamo tutti armati, si intuiva fosse qualcosa di importante. La mia vicina, che mi chiedeva cosa stesse succedendo perché non informata, ha visto tutta la scena: prima la moglie dell’ex carabiniere, rilasciata nel tardo pomeriggio, poi lui stesso che usciva di casa", con la resa finale dopo ore di trattativa con i negoziatori. Sulla coppia protagonista della vicenda nessuno aveva mai notato un fermento sospetto. Abitano lì da tantissimi anni, sicuramente da prima del 2000: "Sono persone riservate ma tranquille e sempre state cordiali - prosegue una vicina -. Non avrei mai immaginato una cosa del genere: li vedevo spesso spazzare davanti a casa, ci salutavamo sempre e ci scambiavamo anche due parole. Con quanto di imprevedibile è accaduto, tanto di cappello a chi è riuscito a far tornare l’ex carabiniere sui propri passi, evitando una tragedia". Riccardo Pugliese