Un torneo per l’inclusione Sabato 16 e 23 settembre al centro sportivo San Francesco di Formigine si svolgerà il torneo di calcio 'One Goal For Inclusion', organizzato da AL2 Sport. Obiettivo: favorire l'inclusione sociale di ragazzi migranti attraverso il calcio. Parteciperanno squadre formate da migranti e ragazzi italiani.