Un tour in bicicletta alla scoperta di tradizioni e aceto balsamico

Ravarino guarda sempre di più alla riscoperta del suo territorio, un territorio ricco di storia ma anche di tradizioni culturali e culinarie. E con la recente valorizzazione della Via Romea Nonantolana, un suggestivo percorso medioevale che conduceva alla capitale del mondo cristiano, ha deciso di proporre un pellegrinaggio in bicicletta (quota 10 euro) che nella giornata di domenica 17 marzo condurrà dall’Abbazia di Nonantola, con partenza alle 9, fino al Santuario di Stuffione. La biciclettata, organizzata da "Save Italian Beauty", con il patrocinio dei Comuni di Nonantola e Ravarino, si avvarrà come guide di Maria Pia Molinari e Annalisa Ghererdini, che sveleranno alcuni segreti del territorio di Ravarino, dal manoscritto con la ricetta originale dell’aceto balsamico, conservata presso il Municipio di Ravarino, ai resti dell’antico Castelvecchio raffigurato sullo sfondo della Pala d’Altare di San Rocco e San Sebastiano. Alle 13 è prevista una pausa pranzo, a prezzo fisso, presso l’Agriturismo Biancospino di Stuffione, per poi riprendere il percorso con una visita al Santuario della Beata Vergine delle Grazie. "Con questa iniziativa – hanno spiegato il vicesindaco di Ravarino, Moreno Gesti, (nella foto) e l’assessore al Turismo di Nonantola Massimo Po – vogliamo dar vita a una sinergia per valorizzare le evidenze storiche e culturali dei nostri territori e farli diventare sempre più meta di un turismo sostenibile e di qualità, interessato non solo ai monumenti, ma anche a prodotti tipici e alla nostra agricoltura".