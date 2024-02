Un tuffo nel passato:: "com’era una volta"

La scuola del passato sicuramente era molto diversa e alcune volte strana, è cambiata molto e anche gli alunni che la frequentavano avevano modi di viverla che in parte sono differenti dai nostri. Rimane il fatto che anche i nostri nonni riferiscono che non a tutti piaceva la scuola. Alcuni sottolineano le difficoltà riguardanti la scarsità di mezzi di trasporto, soprattutto d’inverno e se si abitava in montagna, altri invece hanno raccontato di episodi che oggi chiameremo bullismo, i quali all’epoca erano meno controllati e spesso venivano trattati con indifferenza dagli insegnanti. La prevalenza di elementi percepiti come positivi o negativi aveva come conseguenza il fatto che si andasse volentieri o non volentieri a scuola. Tutti però hanno riferito che la scuola è stata utile per loro, sia per socializzare e fare amicizia, sia per la futura vita lavorativa che proprio grazie alla scuola ha dato loro tante soddisfazioni. Il rapporto con gli insegnanti era in parte diverso da oggi, più freddo, distaccato e basato sul rispetto assoluto. Se si rispondeva male o anche se si protestava venivi mandato dietro la lavagna per più di un’ora, venivi cacciato dalla classe o addirittura ricevevi bacchettate sulle mani con il righello. Inoltre se si riceveva una nota il rischio era di prenderle anche a casa dai genitori. A quei tempi i genitori tenevano molto allo studio e chi lasciava la scuola andava direttamente a lavorare.