"Un tuffo nella storia e negli errori commessi"

"In passato noi italiani siamo stati cattivi? Dobbiamo avere paura di esserlo ancora": lo scrittore Carlo Lucarelli sarà protagonista domani sera alle 21, nella Chiesa di San Carlo a Modena, del reading teatrale ‘Italiani bravissima gente. Quando eravamo colonialisti’ di e con lo stesso Carlo Lucarelli, e la partecipazione di Marco Dieci, voce e chitarra.

Lo spettacolo è organizzato grazie alla collaborazione fra due progetti entrambi promossi da Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena: ‘Colonialismo italiano. Memorie consapevoli’ e ‘Rivoluzioni’, promosso da Fondazione Collegio San Carlo. Una collaborazione che nasce dalla consapevolezza che occorra una sorta di rivoluzione culturale per integrare le nostre prospettive storiche con punti di vista differenti e cominciare ad affrontare un aspetto molto trascurato dalle ricerche storiche: la Resistenza dei patrioti africani agli occupanti italiani. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti ed è inserita nelle iniziative della rete nazionale Yekatit12-19Febbraio.

‘Italiani bravissima gente’: perché ha scelto questo titolo?

"Il riferimento è allo stereotipo di quello che in generale si dice degli italiani , ‘brava gente’, appunto. Nel bene e nel male è una sorta di etichetta, di pregiudizio, in merito al nostro rapporto con la storia. E’ vero, quando siamo brava gente, siamo i migliori al mondo (si pensi al volontariato). Ma quando siamo cattivi, lo siamo come gli altri. E’ un modo di dire che nasconde molte cose: se lo cancellassimo, sarebbe una sorta dei auto assoluzione, e ci porteremmo dietro i virus della storia, laddove invece è necessario fare i conti con gli errori del passato per non commetterli ancora".

Com’è impostato il reading? Ripercorre la storia?

"Il 19 febbraio 1937 ad Addis Abeba, l’esercito italiano e le camice nere si resero responsabili della strage più feroce dell’intero periodo coloniale in risposta all’attentato messo in atto dai partigiani eritrei contro il maresciallo Rodolfo Graziani. Parto da qui ma vado oltre, ricordo la storia in base al rapporto che abbiamo con essa: la conosciamo davvero? Che italiani siamo stati? Razzismo, colonialismo, violenze sono da raccontare, anche se appartengono al passato, per tramandare la memoria. Al testo sono alternate la voce e la chitarra di Marco Dieci, che esegue canzoni di quel periodo e anche successive".

Esiste un certo oblio in merito alla strage del 1937, è assente dalle narrazioni pubbliche. Perché secondo lei?

"Questo purtroppo vale un po’ per tutta la storia, per gli anni di piombo, per la lotta alla mafia. Quella del 1937, in particolare, tocca la coscienza degli italiani ‘brava gente’. C’è stato il colonialismo durante il fascismo, ma siamo stati colonialisti anche nel regno d’Italia: è una tematica ricorrente per gli italiani, un nostro certo modo di essere, che può avere aspetti belli, individuali, come le storie d’amore che ne sono nate, ma non così a livello collettivo, dove il colonialismo porta all’ingiustizia, al razzismo, al senso di superiorità, alla violenza. Diventa quindi più comodo non ricordare quelle storie, come a prenderne le distanze. Anche i narratori in questo hanno le loro colpe: era necessario raccontare di più".