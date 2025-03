Un ulivo per ricordare Manoel

Stava parlando coi suoi genitori della sua esperienza in Erasmus, e stava raccontando loro che, per i meriti ottenuti con lo studio, si era guadagnato l’opportunità di ripetere quell’esperienza, ancora una volta in Portogallo. Era davvero entusiasta per questo. Poi un’auto invade la corsia opposta, si scontra con la vettura su cui stava viaggiando assieme alla sua famiglia e la vita di Manoel De Oliveira Bastos, classe 2007, è finita quel maledetto 26 dicembre dello scorso anno, a Spilamberto. Ieri mattina, a distanza di oltre tre mesi da quel tragico evento, l’istituto "Levi" ha voluto commemorarlo e ricordarlo per sempre, piantando nel giardino della scuola un ulivo, che tanti si stanno augurando possa diventare secolare.

Il 17enne Manoel De Oliveira Bastos da Montese, infatti, al di là di ogni facile retorica, era davvero una persona speciale. Lo testimonia lo stesso dirigente scolastico, Luigi Vaccari, che racconta: "Lo ricordo fin dalle scuole medie a Montese, poiché ero preside anche là, quando Manoel le frequentava. Era un ragazzo davvero ricco di talenti e sono sicuro che non si sarebbe affatto fermato dopo il diploma. Al Levi frequentava la 4°D indirizzo tecnico informatico, poiché era molto bravo in informatica e matematica, oltre a coltivare le passioni per la musica e il karate. Per lui la scuola, come ha potuto ricordare con noi anche suo papà Paulo Cesar, intervenuto alla cerimonia assieme alla zia di Manoel, era un "luogo di benessere". Andava d’accordo sia con i compagni sia con i professori, era amato e stimato da tutti.

Eccezionalmente – ha proseguito Vaccari – come consiglio d’istituto abbiamo deciso di istituire, già da quest’anno, una borsa di studio a lui dedicata, del valore di mille euro. Ci auguriamo possa aiutare tanti ragazzi meritevoli a proseguire nel loro percorso di studi, specialmente in quelle materie predilette da Manoel". Una pianta sempre di ulivo è stata donata al papà di Manoel affinché sia piantata nella sua casa di Montese. A significare il forte legame che scuola e famiglia vogliono avere per sempre nel ricordo di Manoel.

Marco Pederzoli