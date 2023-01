Un uomo connesso alla natura

Davide Miserendino

Nella cinquina che vi abbiamo proposto col nostro sondaggio per scegliere il Modenese del 2022, c’erano alcune personalità formidabili, capaci di lasciare il segno. Voi lettori avete premiato Filippo Sala, professore, volontario ma soprattutto uomo dalle mille vite. Ammetto che una parte delle incredibili esperienze che ha vissuto le abbiamo scoperte oggi anche noi, e le potete leggere nella lunga intervista a pagina 3. Una parola ricorre: natura. Dalla natura si trae la forza per darsi al prossimo e per fraternizzare con chi soffre a migliaia di chilometri di distanza. In questi anni spaventosi dal punto di vista climatico non ce lo dimentichiamo: degli insegnamenti della natura non possiamo fare a meno.