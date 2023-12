Un uomo tenta di scavalcare la recinzione del commissariato

"Il fatto che un cittadino straniero abbia tentato di scavalcare la recinzione del Commissariato di Carpi è emblematico": così il segretario generale provinciale Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), Roberto Butelli, interviene sull’episodio avvenuto qualche giorno fa in città.

"Come immaginavamo, nessuno ha urlato all’allarme sociale a fronte della gravità di tale gesto e nessuno ha solidarizzato con gli agenti della Polizia di Stato di Carpi. Qualcuno – aggiunge – potrà pensare che sia il semplice gesto di uno sprovveduto, peraltro immediatamente individuato – prosegue – ma la realtà è ben più grave in quanto dimostra che la legge italiana e la totale incertezza della pena, hanno di fatto una deterrenza pari a zero nei confronti di certi soggetti.

Un gesto che dimostra ciò che il Siulp dice già da tempo: non è solo una questione di organici – comunque molto utili – ma è l’inefficacia della legge penale a rendere quasi vana ogni attività delle forze dell’ordine.

Penso alle misure alternative al carcere e alle misure di prevenzione e di sicurezza: ma davvero si può pensare che nei confronti di soggetti nullafacenti, nullatenenti, spesso senza fissa dimora, possa avere effetto un obbligo di firma, oppure una detenzione domiciliare o una libertà vigilata?

Anni fa come Siulp – spiega – abbiamo lanciato il problema degli organici, rimanendo purtroppo a lungo inascoltati, adesso stiamo cercando di far capire come e perché l’incertezza della pena e la blanda deterrenza della norma penale sono un rischio altissimo. E, allo stesso modo, temiamo di rimanere nuovamente inascoltati".

