Un vagone per i Rulli Frulli: "Sarà il nuovo ristorante"

C’è un binario ideale che da oggi unisce Fossa a Finale e su cui corre un vagone della solidarietà. Dal tardo pomeriggio alle 18 al campo sportivo dietro la canonica di Fossa di Concordia si svolge il festival "Land of Happiness", iniziativa benefica organizzata dalla associazione Playa d’en Fossa. "Quest’anno – spiega Matteo Bautti, il presidente di questo gruppo nato nel 2008 che ha come sua finalità istitutiva il "fare beneficenza" – abbiamo deciso di trasformare Playa d’en Fossa, facendola diventare un festival. Lo scopo rimane sempre il fare beneficenza. Sosterremo i Rulli Frulli, poiché è una associazione del territorio e supporta i giovani. Li sosterremo nell’acquisto di un vagone treno il quale diventerà un ristorante alla Rulli Food Station". Il festival sarà una sorta di format all’insegna di musica per tutte le generazioni, "Viva gli anni 90", con ingresso a pagamento dove per 10 ore fino alle 4 del mattino si alterneranno affermati dj. L’obiettivo è raccogliere 10mila euro per l’acquisto del vagone che raggiungerà Finale a metà giugno. "La collaborazione con Playa d’en Fossa – spiega Federico Alberghini, il direttore della Stazione Fulli Frulli – nasce dall’idea di acquistare il vagone di un treno, un vagone che abbiamo già individuato, con una storia particolare. La stazione delle corriere, dove abbiamo sede, prima era una stazione che andava sui binari. Abbiamo perciò preso come riferimento per inaugurare il nostro ristorante quella data e abbiamo cercato un treno che avesse le stesse caratteristiche, vecchio, con le sedute scomode per farne un ristorante, che si chiamerà "Binario 0", un ristorante sociale dove oltre alla parte ristorativa avrà anche la possibilità di essere noleggiato e affittato per feste e compleanni".

Alberto Greco