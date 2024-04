Un viaggio guidato dalla ’luce’. Alessia Natillo presenta il suo libro

Stasera alle 20.30 al Teatro Tempio di Modena, Alessia Natillo presenterà il suo quinto libro ‘Amica Luce’ (edizioni A.Car), in cui, in versi, celebra un viaggio generato dalle confidenze dell’inconscio alla protezione segreta delle perdite, dalla comprensione delle illusioni al sigillo oracolare della nostalgia. Il titolo, molto importante per l’autrice, indaga la Luce come coscienza che elogia la consapevolezza interpretativa dell’ombra e traccia, per Alessia, la necessità di avere linguaggi che ci vengano a cercare per ricordarci quanto è potente una narrazione. Selezionata fra poeti contemporanei in vari festival e vincitrice di prestigiosi premi tra cui MArtelive di Roma, lo sguardo si pone all’ermeticità di Alessia che emerge in quella razionalità talvolta sospesa nelle sue pagine come strumento di interpretazione insostituibile.

La sua inclinazione forse eccessiva verso l’esagerata passione per la musica (nasce come musicista e musicoterapeuta) ha fatto sì che i suoi scritti acquisissero musicalità e ritmo attraverso un’elaborata composizione lirica.

Stasera, infatti, accompagnerà le letture suonando al pianoforte pezzi da lei composti insieme al batterista Andrea Lenzi e all’attrice Alessandra Amerio.

m. s. c.