Un viaggio in musica tra culture diverse

Attraverserà culture e tradizioni diverse l’ultimo appuntamento con la rassegna "Dentro le note", promossa dal teatro Comunale Pavarotti Freni (nell’ambito del festival "L’Altro Suono"), in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, e la partecipazione attiva del Centro servizi per l’inclusione e il contrasto alle marginalità. "Una musica per vivere" è il titolo dell’incontro che si terrà sabato alle 17.30 nel Ridotto del Comunale (ingresso libero): verrà valorizzato il gruppo interculturale che da anni partecipa alle attività del teatro, unendo cittadini modenesi di diversi retroterra culturali attraverso la passione e la curiosità per espressioni artistiche differenti. La narrazione dei testimoni del ‘gruppo teatro’ si intreccerà con brani eseguiti da musicisti provenienti da diversi Paesi. Il viaggio si aprirà con l’antica Persia (nella foto) con l’intervento di quattro interpreti di origine iraniana residenti nel Modenese: Darioush Madani al tar, Mostafa Ahmadpanah al santur, Arian Madani al tombak e il racconto di Marjan Matloob. La seconda tappa vedrà contaminazioni musicali tra Africa e Italia, con il pianista Lorenzo Marinelli, in una collaborazione con il cantautore ivoriano Tom Ozzy. L’ultima parte dell’incontro sarà invece riservata alla tradizione musicale del Sud Italia, con brani e strumenti popolari della Campania, Basilicata e Puglia: il racconto di Stefania Cascone si alternerà ai brani eseguiti da Danilo Zotti (tamburello, tamorra, lira calabrese, armonica) e Anna Invidia (voce, tamburello). La regia dell’incontro è curata da Carlo Stanzani.

