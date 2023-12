Un viaggio nei sogni di una teenager al 7b. In sala ’Coma’, il film di Bertrand Bonello "Coma" di Bertrand Bonello è un film sperimentale che esplora le catastrofi del presente, la rinascita e il linguaggio delle immagini. Proiettato in versione originale, sottotitolato in italiano, al Filmstudio 7b di via Nicolò dell'Abate.