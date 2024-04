"Un viaggio nel tempo lungo la via Romea"

Oggi vi accompagniamo lungo la Via Romea, una strada ricca di cultura che ci ha fatto affacciare sul passato. Questa"autostrada medievale" è ricca di monumenti antichi e di punti d’interesse che molte persone non conoscono. La Via Romea Germanica Imperiale collega la Germania e l’Italia ed era utilizzata dagli imperatori per farsi incoronare a Roma, una delle città più importanti del Medioevo. Insieme alle classi 2^A e 2^D, abbiamo partecipato al progetto ’A caccia di tesori lungo la Via Romea’. Lo scorso anno abbiamo esplorato il territorio di Pavullo, mentre quest’anno ci siamo spostati verso sud, nel cuore dell’Appennino, lungo i tratti della Via Romea ricadenti nei territori di Montecreto e Riolunato, i due Comuni più piccoli della Provincia di Modena. Nella nostra esplorazione siamo stati guidati da Dario Bondi, presidente dell’associazione ’Via Romea Germanica Imperiale’, da Carlo Beneventi, curatore del Museo ’La casa dei leoni di pietra’ di Montecreto, da Francesco Gherardi, storico e archivista e da Livio Migliori, ex sindaco di Riolunato.

La prima tappa ci ha condotti nel territorio di Montecreto, presso il Ponte di Strettara, risalente al XV secolo e più volte ricostruito. La sua particolarità sono i quattro leoni di pietra che si trovano agli ingressi e avevano la funzione di spaventare i nemici. Successivamente abbiamo visitato le vecchie miniere di rame, entrate in attività durante il periodo fascista quando si cercavano metalli per l’industria bellica. Furono dismesse nel 1948 e oggi rappresentano un habitat naturale incontaminato che ospita una fauna unica, tra cui i particolarissimi geotritoni. Infine, dopo aver visitato il Metato della famiglia Magnani, ci siamo recati a ’La casa dei leoni di pietra’. Il museo prende il nome dai quattro leoni originali del Ponte di Strettara, qui conservati, e ospita interessanti reperti che vanno dall’epoca preistorica fino alla ricchissima sezione

’Frignano in guerra’ relativa alle due guerre mondiali. Lo scopo del museo è quello di trasformare la ‘memoria privata’ in ‘memoria condivisa’, infatti tutti gli oggetti sono stati donati dagli abitanti del territorio.

Nella seconda tappa ci siamo recati a Riolunato, partendo dalla Chiesa di Sant’Apollinare di Vaglio, risalente al XIII secolo e ricostruita per ben tre volte a causa della franosità del terreno. Successivamente abbiamo visitato il piccolo centro storico del paese, con i suoi palazzi antichi, e la Chiesa di San Martino costruita nel XIV secolo che ospita molte opere d’arte. Le visite si sono concluse nella frazione di

Groppo, presso la Chiesa dedicata a Santa Cabrini, patrona degli emigranti. Si tratta di una chiesa con una storia davvero particolare: costruita nel 2009 per volontà di Ennio Migliori, emigrato negli Stati Uniti nel ‘62, che alla sua morte ha lasciato diversi milioni di dollari per la costruzione di questo edificio di culto. Imparare all’aperto, visitare luoghi, vivere la storia è un modo di fare scuola che ci

piace. Questi due itinerari tracciati lungo la strada degli imperatori sono un invito a conoscere il Frignano, un territorio ricchissimo di storia, natura e cultura.

Classe 2^H

(Karim Ammari, Giorgio Ballerini, Vittoria Ballerini, Matteo Bardani, Alessandro Bodorceanu, Andrea Bossaglia, Benedetta Casarini, Nicola Corte, Bryan Delli Santi, Chiara Donini, Lorenzo Festa, Christian Guidani, Denis Hamiti, Emanuele Luchita, Angelo Magari, Lorenzo Mazzini, Zara Mistraje, Samuel Passini, Giulio Pinotti, Luna Portela Lopez, Agata Prandini, Sofia Superbi, Federico Vandelli, Ian Zannoni).