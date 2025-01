Un viaggio nelle affascinanti atmosfere dei grandi musical

Con il nuovo anno, riparte il cartellone del Salotto Culturale Modena al Piccolo teatro Alberione di via III febbraio 7: "The best of musical" è il titolo dell’appuntamento di domani pomeriggio alle 17. "Inauguriamo il 2025 davvero con un concerto strepitoso e artisti di fama che accolgono il nostro invito grazie alle collaborazioni e all’amicizia di questi anni", spiega Sabrina Gasparini, direttrice artistica della rassegna. Protagonisti saranno infatti Francesca Taverni, stella di grandi musical, insieme ai maestri Gentjan Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte: proporranno un viaggio nelle più affascinanti atmosfere del musical. L’ingresso al concerto è a offerta minima di 5 euro.

Francesca Taverni, cantante, attrice, ballerina e docente nelle accademie, dopo essersi diplomata in danza classica alla Royal Academy di Londra, ha brillato nel musical in Italia e all’estero, nei titoli più amati, da "A Chorus Line" a "Cats, "Mamma mia!" "Nine", "Wicked" e anche "Sister Act". Gen Llukaci, ben noto al pubblico modenese, è violinista di fama internazionale: ha suonato anche per Papa Giovanni Paolo II e per Papa Benedetto XVI, e ha affiancato grandi voci della lirica, quali Dimitra Theodossiou e Fabio Armiliato. Denis Biancucci è stato pianista ufficiale e direttore di scena del musical "La Bella e la Bestia", nonché direttore d’orchestra per "Mamma mia!" e primo pianoforte per "La febbre del sabato sera".

s. m.