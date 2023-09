Un viaggio tra le epoche con gli Amici della musica

Una rassegna musicale con una prospettiva ampia che dal barocco arriva al contemporaneo, che abbraccia arti e culture diverse offrendo al pubblico una musica complessa, dinamica e sempre in movimento perché la musica, per arrivare, deve muoversi": con queste parole Andras Gemes, presidente degli Amici della Musica di Modena, descrive la seconda parte della stagione 2023, la 103esima dell’associazione musicale. Undici appuntamenti da ottobre a dicembre pensati per "creare connessioni, intrecci, stimoli nuovi", come ha sottolineato Silvia Menabue, consigliera di amministrazione della Fondazione di Modena che sostiene il progetto. Pensati per non perdere mai la connessione con il pubblico: "In cento anni sono successe tante cose; cambia tutto e così cambiamo anche noi, cercando di mantenerci sul confine tra il bisogno di soddisfare gli spettatori e il desiderio di provocare nuove esperienze e avventure", continua Gemes. Si comincia l’8 ottobre alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido (via Emilia Est 1420, a Modena) con il recital del pianista Paolo Marzocchi: un programma tutto beethoveniano che include la Quinta Sinfonia trascritta da Liszt, brano di cui è interprete di riferimento a livello europeo. Si continua con altri due concerti, sempre all’Hangar Rosso Tiepido: il 15 va in scena l’ensemble Opificio Sonoro diretto da Marco Momi, mentre il 19 si terrà il concerto della poco più che ventenne ensemble Trio Pantoum, vincitore lo scorso anno del Premio Trio di Trieste. Ed ecco comparire uno dei fil rouge della stagione: i giovani. Giovanissimi anche i protagonisti de ‘Il Flauto Magico’ di Mozart prodotto dal Conservatorio ‘Vecchi Tonelli’ (il 22 alla Chiesa di San Carlo, a Modena), così come gli elementi del Trio David (il 19 novembre al Teatro Troisi di Nonantola), che proporranno un programma per trio d’archi pescando (anche) dalle pagine cariche di impressioni di una vita in mare del compositore e ufficiale di marina francese Jean Cras.

Ed ecco l’altro fil rouge, i viaggi: partire per studiare, conoscere, scoprire e costruire "un melting pot culturale che è anche la caratteristica più bella di questo programma", il commento del vicepresidente degli Amici della Musica Simone Guaitoli. Come nel caso del concerto ‘Ricercar vagando’ dell’Ensemble Alraune, il 28 ottobre nella splendida cornice dell’Abbazia di Nonantola. Sempre a Nonantola ma al Troisi, il 5 novembre, il chitarrista Luigi Attademo si esibirà in un recital che attinge da Bach, Castelnuovo-Tedesco, Billa-Lobos e Ponce. Ancora al Troisi, il 26 novembre, il concerto del Duo Polaris con un programma che spazia da Bonneau a Debussy. Nasce da un’idea del grande musicologo Guido Barbieri (anche voce di Radio 3) lo spettacolo evento di questa stagione: il 12 novembre all’Hangar Rosso Tiepido sarà in scena ‘The running game’, ispirato al grande matematico Alan Turing. La voce narrante di Barbieri e le musiche originali di Paolo Aralla, eseguite dal violoncellista Michele Marco Rossi, racconteranno la storia dietro la storia di Turing, padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale: "Quella del maratoneta che, con metodo e costanza, ha corso per tutta la vita sfiorando tempi che avevano dell’incredibile", racconta Guaitoli.

Chiudono la stagione due appuntamenti dicembrini: il 3 all’Hangar Rosso Tiepido il soprano Benedetta Gaggioli e l’arpista Augusta Giraldi spazieranno tra grandi compositori del primo Novecento come Fauré, Poulenc, Respighi, Britten; il 17 il nuovo Auditorium Santa Maria degli Angeli a Spilamberto ospiterà ‘Flûtes Joyeuses’ del giovane Quartetto Takademi, preceduto dalla proiezione del cortometraggio ‘Fantasia’ di Castrense Scaturro dedicato all’organaro Franco Vito Gaiezza. Una chiusura che fonde musica e cinema, segno della prospettiva ampia con la quale gli Amici della Musica promettono di affrontare non solo questo 103esimo, ma anche gli anni a venire.