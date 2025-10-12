Un viaggio tra versi senza tempo. L’omaggio di Giannini alla poesia

"Altissimu, onnipotente, bon Signore..." Nell’abbraccio sacro, solenne e quasi incantato del Duomo, patrimonio della fede e dell’umanità, Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano, ha scelto i versi del "Cantico delle Creature" di San Francesco per aprire il suo recital di poesia, evento speciale di "Modena patrimonio mondiale in festa", le giornate dedicate ai monumenti che l’Unesco ha inserito nella sua lista delle meraviglie.

Quello di Giancarlo Giannini è stato un viaggio attraverso otto secoli di pensieri e parole poetiche, versi che ‘suonano’ come le punteggiature musicali eseguite dall’ensemble del maestro Marco Zurzolo, una lunga carriera di sassofonista, per anni accanto a Pino Daniele. Lo spettacolo – a cura di Ert – ha registrato il tutto esaurito nelle due repliche: nelle prime file, per la serata inaugurale, anche il prefetto Fabrizia Triolo, il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, il presidente e la direttrice artistica di Ert, Giuliano Barbolini ed Elena Di Gioia.

Introducendo la serata, monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi e arciprete della Cattedrale, ha ricordato le parole della "Lettera ai poeti" di Papa Francesco, "L’artista è l’uomo che con i suoi occhi guarda e insieme sogna, vede più in profondità, profetizza, annuncia un modo diverso di vedere e capire le cose che sono sotto i nostri occhi", e ha anche citato il teologo Alexander Schmemann, "Con la poesia è cominciata una ‘liberazione dell’anima’, l’intuizione di ‘altro’, di un Altro".

Poi è iniziato il ‘volo’ di Giannini attraverso composizioni profonde, immortali, versi d’amore come quelli di Dante, "Tanto gentile e tanto onesta pare...", o di Petrarca, "Benedetto sia ‘l giorno, ‘l mese e l’anno...", ma anche il monologo di Marco Antonio dal "Giulio Cesare" di Shakespeare e la commovente "Supplica a mia madre" di Pasolini, "Ti supplico, ah ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile". Fino all’Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta, "La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila".

Giannini li ha inanellati tutti, in un dialogo anche scanzonato con i musicisti: fra i brani ascoltati anche il "Libertango" di Piazzolla, "Besame mucho" e "Dove sta Zazà" (che forse in Duomo non si erano mai sentiti...).

A chiudere il suo percorso fra tanta bellezza di parole e di idee, Giancarlo Giannini ha voluto rendere omaggio al suo poeta preferito, Giacomo Leopardi, leggendo quell’ "Infinito" che ogni volta regala un brivido: naufragare è sempre dolce fra questi versi senza tempo.