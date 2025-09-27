Una bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli

È stata inaugurata, alla presenza del presidente della Polisportiva Villa d’oro Alessandro Battani, di Mara Raimondi curatrice dell’iniziativa, di tutti i suoi parenti e dei soci storici della società modenese la bacheca intitolata a Giancarlo Bettelli, icona del volley Villa d’oro scomparso esattamente un anno fa. "In uno scatolone in casa – il ricordo di Mara Raimondi – aveva tenuto tantissimi cimeli, tra cui il suo primo "cartellino" per la società Bruni del 1950. Andò nella società Ferrari che poi divenne Avia Pervia e dopo il servizio militare ricevette la prima convocazione in Nazionale nel 1954. Nel frattempo aveva necessità di lavorare: la Villa d’oro gli offrì un lavoro come pellettiere e un posto in squadra, esattamente alla fine del 1958 quando la società rossonera aveva appena vinto il suo secondo scudetto. Lui fu una delle stelle dello scudetto del 1961, continuò a giocare fino al 1967, iniziò la carriera da allenatore vincendo col gruppo Ragazzi vinse lo scudetto 1972". Dopo i saluti del presidente Battani e dell’assessore Giulio Guerzoni, la parola è andata ad Antonio Bettelli, nipote del fuoriclasse commemorato con una bacheca: "Grazie alla Villa d’oro, che continuerà a essere un luogo di sport e amicizia".