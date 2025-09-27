Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
CronacaUna bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli
27 set 2025
ALESSANDRO TREBBI
Cronaca
Una bacheca alla Polisportiva Villa d’oro ricorda l’icona del volley Giancarlo Bettelli

È stata inaugurata, alla presenza del presidente della Polisportiva Villa d’oro Alessandro Battani, di Mara Raimondi curatrice dell’iniziativa, di tutti i suoi parenti e dei soci storici della società modenese la bacheca intitolata a Giancarlo Bettelli, icona del volley Villa d’oro scomparso esattamente un anno fa. "In uno scatolone in casa – il ricordo di Mara Raimondi – aveva tenuto tantissimi cimeli, tra cui il suo primo "cartellino" per la società Bruni del 1950. Andò nella società Ferrari che poi divenne Avia Pervia e dopo il servizio militare ricevette la prima convocazione in Nazionale nel 1954. Nel frattempo aveva necessità di lavorare: la Villa d’oro gli offrì un lavoro come pellettiere e un posto in squadra, esattamente alla fine del 1958 quando la società rossonera aveva appena vinto il suo secondo scudetto. Lui fu una delle stelle dello scudetto del 1961, continuò a giocare fino al 1967, iniziò la carriera da allenatore vincendo col gruppo Ragazzi vinse lo scudetto 1972". Dopo i saluti del presidente Battani e dell’assessore Giulio Guerzoni, la parola è andata ad Antonio Bettelli, nipote del fuoriclasse commemorato con una bacheca: "Grazie alla Villa d’oro, che continuerà a essere un luogo di sport e amicizia".

