"Una battaglia che ci coinvolge tutti. Siamo pronti a sostenere i dipendenti"

Quella che è ormai diventata a tutti gli effetti la vertenza Mozarc Medical – Bellco ha coinvolto fin dal secondo giorno tutte le istituzioni: dai comuni alla Provincia, fino alla Regione Emilia-Romagna e al Parlamento. Presenti i sindaci di Mirandola, Alberto Greco, di Medolla, Alberto Calciolari, di Finale Emilia, Claudio Poletti, di San Felice, Michele Goldoni e quelli mantovani di San Giovanni del Dosso e Poggio Rusco. Insieme a loro il vicepresidente della Provincia di Modena, i parlamentari Stefano Vaccari, Andrea De Maria, Maria Cecilia Guerra, il consigliere regionale Emilia-Romagna Luca Sabattini e del consiglio regionale lombardo Marco Guerra. "Questa – ha aggiunto il sindaco di Mirandola, Alberto Greco – non è una bella giornata, ma abbiamo subìto tante disgrazie, tra cui il terremoto e ne siamo usciti. Io conto e spero che si uscirà anche da questa". "La loro lotta a difesa dei posti di lavoro e di un presidio produttivo fondamentale, non solo per il territorio interessato ma per tutto il Paese – è stato il commento di Vaccari, Maria Cecilia Guerra, De Maria e di Sabattini –. Ora tutte le istituzioni lavorino insieme per una positiva soluzione della vertenza in atto. Siamo pronti ad assumere tutte le iniziative parlamentari che saranno utili e necessarie a sostenere i lavoratori e le lavoratrici oltre alle imprese dell’indotto".

