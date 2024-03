Una Bestia amatissima. E la Passione di Bach

Ispirato alla celebre favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumon (da cui anche la Disney ha tratto il suo film d’animazione) "La leggenda di Belle e la Bestia" (nella foto) è un musical completamente inedito, con testi di Luca Cattaneo e musiche di Enrico Galimberti: un giovane principe trasformato in bestia ripugnante, e una principessa che spezzerà l’incantesimo. Lo vedremo venerdì 22 al teatro Comunale di Modena. La stessa sera allo Storchi, tornerà la grande operetta con "Il paese dei campanelli" e la compagnia di Corrado Abbati. Ancora venerdì al Michelangelo ascolteremo la "BeatleStory", poi sabato Gianluca Guidi in versione crooner per l’omaggio a "Sinatra".

Sabato 23 e domenica 24 alle 17 alla chiesa del Voto i cori di Modena Musica Sacra e l’Orchestra I Musici di Parma, diretti da Daniele Bononcini, con le voci di Massimo Lombardi, Leon Tchakachow, Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Marco Bernabei, proporranno la monumentale "Passione secondo Giovanni" di Bach, a 300 anni dalla prima esecuzione. Per la Giornata della musica antica, mercoledì 21 in Duomo I Madrigalisti Estensi presenteranno composizioni di Bernardo Pasquini, e sabato 23 alle 15.30 presso "Grandezze & Meraviglie" il cembalista Stefano Innocenti. Sempre sabato alle 20.30 al teatro San Carlo (con la Gmi) il Trio Chagall, e domenica 24 alle 17 al Rosso Tiepido (con gli Amici della musica) il Kontraste Duo. s.m.