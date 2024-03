Una biblioteca dedicata a Rita Borsellino

Una biblioteca da cui parte un messaggio forte: "no a tutte le mafie". È quella inaugurata ieri alle 12 nella sede della Croce Blu di Modena, in via Giardini, alla presenza delle autorità cittadine ma anche di Francesca Grasta, responsabile del centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo e Franca Imbergamo, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Presente, oltre al sindaco e al Prefetto, anche la senatrice Vincenza Rando. "Si tratta di una biblioteca ricavata nello spazio della pubblica assistenza e intitolata a Rita Borsellino, sorella del Giudice Paolo Borsellino, una donna che è riuscita a trasformare il suo dolore in parole di speranza, in parole di impegno per una società migliore – afferma la presidente della Croce Blu Modena, Anna Perazzelli –. Una biblioteca dedicata a volontari, ma ci stiamo attrezzando anche per l’esterno. Siamo riusciti a mettere insieme mille e seicento libri donati da cittadini, amici e volontari e chi vuole donarceli li prendiamo volentieri. La biblioteca verrà collegata al centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo: un centro studi meraviglioso. Per noi come Croce blu è stato molto importante intitolare questa biblioteca a Rita: ha saputo trasmettere a tutti noi una speranza, quella che la mafia davvero si possa sconfiggere". "L’inaugurazione – conclude - sancisce un impegno e ribadisce da che parte vogliamo stare, ovvero parte attiva di una lotta contro le forme mafiose che perdurano ancora oggi. Solo tutti insieme possiamo riuscire a sconfiggerle e questa responsabilità ce la siamo cucita addosso".