Una cabina elettrica al servizio dell’aeroporto

A Pavullo è in corso un importante intervento di potenziamento della rete elettrica di cui beneficeranno anche l’aeroporto, il distaccamento dei vigili del fuoco e la base dell’elisoccorso. Si tratta di una infrastruttura per la distribuzione dell’energia elettrica più performante e smart, al servizio di decine di utenze tra cui appunto ’aeroporto, il distaccamento dei Vigili del fuoco e la base dell’elisoccorso. E’ stata installata nei giorni scorsi in via Teichfuss a Pavullo, da parte dei tecnici di InRete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), una nuova cabina elettrica di ultima generazione con l’obiettivo di migliorare il servizio anche in caso di guasti o eventi atmosferici avversi in una zona strategica per il Frignano, sede di importanti servizi per i cittadini. L’intervento sulla rete elettrica, per un investimento di circa 400mila euro, prevede anche l’interramento di 800 metri di linea aerea di media tensione e l’ammodernamento del tratto aereo rimanente (circa 1,5 chilometri) che costeggia l’aeroporto: è prevista la sostituzione dei ‘fili nudi’ con un unico cavo isolato che eviterà eventuali scatti della linea dovuti ad esempio alle intemperie. Per ridurre al minimo sia i tempi di ricostruzione della linea aerea sia l’impatto sui campi sarà impiegato un elicottero. La cabina, che occupa uno spazio di 16 metri quadrati, entrerà in funzione all’inizio di marzo e sarà telecomandata da remoto, cioè dalla sala di telecontrollo, dove in caso di guasto gli operatori di InRete, attraverso specifiche manovre, potranno rialimentare le utenze in breve tempo. L’intervento sulla linea aerea sarà invece concluso indicativamente a maggio. I lavori, oltre ad aumentare la portata della linea, che viene praticamente triplicata, porteranno benefici anche in termini di continuità del servizio in un’area cruciale per la città di Pavullo e, in generale, per la comunità montana. La zona otterrà infine un miglioramento a livello paesaggistico grazie alla scomparsa di numerosi tralicci e pali di sostegno della vecchia linea aerea che sarà appunto in parte interrata.

Giuliano Pasquesi