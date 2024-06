Una camminata per Ludergnani: "Così ricordiamo il volontario"

"Corri con me", una corsa / camminata non competitiva aperta a tutti per ricordare Riccardo Ludergnani, farmacista di Montese, presidente della Pro Loco, scomparso improvvisamente lo scorso 27 gennaio all’età di 59 anni. Si svolgerà domenica 30 giugno. Due i percorsi, uno di 12 chilometri con un dislivello di 475 metri e l’altro di 7,5 chilometri con un dislivello di 300 metri. Il ritrovo è fissato dalle ore 7,30 con partenza alle 9,30 da Piazza Repubblica. Costo di iscrizione 5 euro con maglietta commemorativa. Per l’intera mattinata ci sarà animazione e musica in piazza. Si potrà pranzare al Ristorante Belvedere a menù fisso a prezzo concordato. Prenotazioni per camminata e pranzo: www.visitamontese.com o montese.proloco@gmail.com. Per chi parcheggerà in Largo Brasile, funzionerà il servizio di navetta gratuita fino al luogo dell’evento e uso della doccia al termine della corsa. Questa corsa - camminata è organizzata dagli amici podisti del dottor Ludergnani di concerto con la Pro Loco. Riccardo Ludergnani era uno sportivo, giocava a tennis, amava il calcio e la moto ed era un camminatore. Nativo di Bologna, discendente di una famiglia di farmacisti del Ferrarese, si stabilì a Montese a metà degli anni Novanta, quando rilevò la farmacia. Amava tantissimo questo suo paese di adozione.

w. b.