Una campagna elettorale lunga e anomala

Sarà stato il travagliatissimo percorso del Pd che, nella difficile ricerca del candidato, ha dato fuoco alle polveri ’elettorali’ ancora prima di mangiare il panettone, ma questa passerà alla storia come la competizione più lunga che la città abbia visto. E più combattuta, ma non tra i candidati bensì all’interno degli stessi schieramenti: sia a sinistra che a destra: il Pd con la vicenda degli 8 aspiranti quarantenni che poi si sono ’arresi’ davanti a Mezzetti e il centrodestra che con la decisione di far correre Negrini e non Giabobazzi ha rischiato la spaccatura. Ora apparentemente è tornata la calma e con la presentazione delle liste si entra nella fase più intensa della corsa.