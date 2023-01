Una canzone per ricordare Enrico Lovascio

Una nuova canzone inedita in memoria di Enrico Lovascio (foto), il 22enne carpigiano morto il 6 gennaio 2021, per un arresto cardiaco, mentre stava combattendo contro la leucemia. Oggi, in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, sarà pubblicato su tutte le principali piattaforme musicali il brano prodotto dal Comitato ‘Musica&Sport per Carpi’ dal titolo ‘Luci’, eseguito dai Groovie Ribs, la band in cui suonava Enrico, con la partecipazione di Viola Trentini, Luca Spaggiari e gli arrangiamenti dei fiati di Paolo Rossi. Prosegue dunque intensamente l’attività del Comitato ‘Musica & Sport per Carpi’, nato nel 2021 in memoria di Enrico Lovascio, che è stato ricordato ieri sera con una messa in Cattedrale. Tra gli obiettivo del Comitato vi è quello di fare vivere a bambini e ragazzi percorsi di formazione ed esperienze di socializzazione in ambito sportivo e musicale nella nostra città, sostenendo in particolare coloro che si trovano in difficoltà economiche. Il nuovo bando lanciato nell’autunno 2022 ha avuto una risposta oltre le aspettative, con più di venti domande pervenute. La graduatoria in base all’ISEE e i successivi colloqui hanno permesso di individuare gli otto ragazzi, che si aggiungono ai tre che proseguono dal 2021.

m.s.c.