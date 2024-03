Una casa per chi soffre nel nome di Mirella Freni

La memoria del soprano modenese Mirella Freni, una delle voci indimenticabili del Novecento, non vivrà più solo nel teatro comunale intitolato a lei e al ’fratello di latte’ Luciano Pavarotti. Il suo nome si unirà anche alle speranze dei piccoli malati oncologici e trapiantati che dovranno purtroppo frequentare la struttura di accoglienza post ospedaliera Villa Corletto di strada Corletto sud 382. L’associazione Aseop per il sostegno all’ematologia e oncologia pediatrica, infatti, ha rilevato proprio dalla famiglia Freni l’ampia magione circondata da un magnifico parco con vari caseggiati e qui il prossimo anno nascerà la casa di accoglienza denominata "Villa Mirella Freni". Ieri la cerimonia inaugurale con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il direttore del Policlinico Claudio Vagnini, il presidente di Aseop Erio Bagni e Micaela Magiera, l’erede della Freni e del grande pianista Leone Magiera.

"Mia mamma e mio papà - spiega Micaela - quando io ero adolescente acquistarono questa enorme casa con la terra intorno, vicina alla residenza di altri famigliari con cui mio papà aveva una azienda agricola. Io con i miei genitori e il nonno dovevamo trasferirci qui, ma in realtà non lo abbiamo mai fatto perché poco dopo i miei si separarono. La villa è stata affittata nel frattempo a numerosi locatori, tra cui un noto avvocato e divenne anche per molto tempo la sede di rappresentanza di Fiat Trattori nonché un ristorante. Quando l’estate scorsa ci siamo incontrati con il presidente Erio Bagni ci siamo piaciuti subito e l’accordo è presto arrivato. La casa doveva essere destinata a una cosa importante e sono certa che se mia mamma fosse qui oggi farebbe dei salti di gioia". Il presidente Bagni spiega cosa accadrà in questo luogo che all’interno è caratterizzato da spazi molto ampi, un magnifico salone con terrazzo al piano nobile e uno scalone interno di pregio, nonché due dependance sul retro. "Penso - dice Bagni - alle equipe dirette da Massimo Dominici per le terapie cellulari e da Fabrizio Di Benedetto per la chirurgia oncologica oppure all’area di Dermatologia degli studi di cura dei bambini farfalla seguita da Cristina Magnoni, fino alla attività della Casa di Fausta che seguiamo noi come associazione. Occorreva guardare al futuro e l’incontro con Micaela Magiera ci ha permesso subito di trovare un accordo di compravendita molto adeguato. Nel 2022 ristruttureremo il corpo principale di Villa Freni creando sei stanze con dodici posti letto per i pazienti oncologici e trapiantati e i loro famigliari e ci saranno anche spazi per l’utilizzo diurno. Nel 2023 abbiamo in programma di creare altre nove stanze e sedici posti letto nella casa del custode dopodiché per il 2024 cercheremo fondi per ulteriori venti posti letti nelle ex stalle sul retro".

Alla inaugurazione ha presenziato il sindaco Muzzarelli: "Una grande soddisfazione, dopo la Casa di Fausta nata anni fa si completa la risposta al bisogno delle famiglie nel momento importante dei propri figli ammalati. La casa di Mirella diventa la casa della solidarietà, una bella pagina legata alla grande musica e alla nostra comunità che risponde al bisogno. E’ un augurio di un buon anno forte, andiamo avanti e resta in città lo spettacolo nonostante il caso di positività nel gruppo di Colapescedimartino: si va avanti al teatro comunale, in sicurezza, con Max Gazzè e il pieno delle prenotazioni. La nostra sfida è tenere aperta la comunità, con ottimismo e dico di avere tanta responsabilità. Sono vicino al mondo della sanità che non finiremo mai di ringraziare". Chiude il dottor Vagnini: "I piccoli pazienti, soprattutto, hanno la necessità di avere i genitori vicini e strutture post degenza come queste sono fondamentali e ci qualificano come comunità".

Stefano Luppi