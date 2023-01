Una ’casa’ per i rider nel centro sociale Gorizia

La ‘casa dei rider’: i ciclo fattorini avranno a breve una ‘sede’ dove attendere le chiamate riparandosi dal freddo.

Dal 1 febbraio, infatti, potranno spostare all’interno del centro sociale Gorizia di via Cuneo: ciò a seguito dell’accordo raggiunto tra l’amministrazione e il circolo, il cui edificio è di proprietà dell’Ente locale.

Nello specifico, i ciclo-fattorini, durante gli spostamenti di lavoro in bicicletta, potranno sostare nell’area del bar, tutti i giorni dalle 14 alle 18, e tre serate (il giovedì dalle 20 alle 22, il mercoledì e il venerdì fino alle 23).

La decisione dell’Amministrazione è frutto del protocollo d’intesa firmato a primavera 2021 con Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio, che prevedeva fra l’altro di predisporre "strumenti, spazi, prassi, materiali che possano rendere più sicure e più dignitose le modalità" nelle quali si sviluppa l‘attività dei rider, e allestire in vari punti della città – come poi avvenuto l‘estate scorsa – alcune ‘colonnine’ ad accesso gratuito, con strumenti per piccole riparazioni delle biciclette in caso di bisogno.

Nella sede di via Cuneo 51 i ciclo-fattorini potranno accedere al bar gestito dal circolo e, per esempio, ricaricare il telefonino, loro fondamentale strumento di lavoro in un luogo confortevole e accogliente.

"Siamo soddisfatte per la partenza del progetto – affermano le assessore Stefania Gasparini (Economia) e Tamara Calzolari (Sociale) – perché per l’Amministrazione è importante essere al fianco di lavoratori che stanno conquistando migliori condizioni di lavoro.

Ringraziamo inoltre il circolo Gorizia per la disponibilità, che ci ha consentito di realizzare così l’accordo sottoscritto con i sindacati a favore dei rider".

Soddisfazione espressa anche dai sindacati: "Il punto di appoggio di Carpi – dicono Cgil, Cisl e Uil – dimostra che i protocolli sindacati-Comuni sono utili a migliorare le condizioni di una categoria di lavoratori tradizionalmente meno tutelata.

Questo spazio è dunque un primo importante passo, visto che per molti addetti le condizioni non sono ancora dignitose, essendo di fatto pagati a cottimo, in base alle consegne fatte. Dopo Modena, primo Comune ad attuare gli accordi, e Carpi, ci auguriamo ora che anche Sassuolo trovi presto una ’casa’ per i ’rider’". "A fronte della richiesta del Comune abbiamo dato la nostra disponibilità – prosegue Ester Caliumi, presidente del Gorizia –. Durante le ore di apertura del bar i rider potranno stare al caldo, senza obbligo di consumazione. Per noi è un’espressione di socialità, buon senso e umanità".

Maria Silvia Cabri