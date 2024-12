Una casa per l’autismo, ecco il progetto

Una nuova casa per Frignaut a Pavullo. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto di questa nuova struttura a disposizione dell’Associazione No Profit di genitori di bambini con autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo, nata nel 2014, formata da 23 famiglie di Pavullo, Serramazzoni, Lama Mocogno, Pievepelago, Zocca e Spilamberto, con figli di età compresa tra i 3 e i 28 anni. "Il nostro Comune parteciperà al Bando Rigenerazione Urbana 2024 della Regione Emilia-Romagna con un progetto del quale siamo molto orgogliosi: la ristrutturazione della ex chiesina di Serra di Porto per trasformarla nella nuova sede dell’Associazione FrignAut, un punto di riferimento fondamentale sul territorio per le persone con autismo e le loro famiglie", ha annunciato il sindaco Davide Venturelli. "Questo intervento – ha spiegato - rappresenta un passo significativo verso una comunità più inclusiva: la struttura sarà completamente rinnovata, anche dal punto di vista energetico, per ospitare aule-laboratori destinati ad attività terapeutiche e didattiche. Al suo interno troverà spazio un laboratorio di cucina pensato per aiutare i ragazzi a sviluppare autonomie e competenze pratiche, con il supporto di personale specializzato ed in partnership con la nuova Cooperativa di Comunità Frignano Vivo". All’iniziativa è abbinato il progetto STAMI delle aree interne che prevede il rifacimento del campetto polivalente con spalti, uno spazio destinato a iniziative sportive, culturali e ricreative, e la realizzazione di orti didattici sensoriali, luoghi dedicati alla connessione con la natura e all’apprendimento attraverso l’agricoltura sensoriale. Con un investimento complessivo di 750 mila euro, di cui il 70 per cento finanziato da fondi regionali e il restante 30 per cento coperto con risorse comunali. "Due anni fa – spiega il sindaco - abbiamo portato a casa una prima vittoria istituzionale, con la sottoscrizione formale di una convenzione a quattro con l’associazione, l’Ausl, il Comune e l’Unione dei Comuni. Con questo provvedimento cerchiamo di fare un ulteriore passo avanti, andando da un lato a investire su una struttura che potrà essere sempre punto di riferimento per le terapie ed i percorsi di costruzione dell’autonomia, ma allo stesso tempo anche un luogo che punto all’inclusività nella comunità ed a forme di economia sociale con inserimenti lavorativi mirati e studiati su misura per ogni disabile. Questo progetto è segno di una comunità attenta a cercare di attenuare le differenze e dare valore anche a coloro che ogni giorno devono affrontare come grandi sfide tutto ciò che invece riteniamo semplice ‘normalità’".

Walter Bellisi