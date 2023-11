Una cerimonia per Hanin

E’ stata ricordata ieri mattina all’istituto Paradisi da tutti i suoi compagni Hanin, la ragazza 19enne di origini tunisine che lunedì scorso, sulla Bazzanese, è rimasta vittima di un incidente stradale. Scesa dall’auto, dove si trovava assieme al padre e alla sorella undicenne, per segnalare che la loro vettura era in panne, è stata travolta in pieno da un altro veicolo e per lei non c’è stato nulla da fare. In sua memoria è stata letta la poesia "Hanin era un sole". La dirigente scolastica, Claudia Polo, ricorda Hanin come "una bravissima studentessa, che si era resa disponibile anche come mediatrice culturale".