Una chitarra per Vasco: "Fatta col legno dei barconi rappresenta la speranza"

Non è una chitarra come le altre, quella che Vasco Rossi ha ricevuto in dono un paio di giorni fa: "Questa – ha scritto sui social il rocker di Zocca – porta con sé il dolore e la speranza di tante umanità in fuga dalla guerra e dalla miseria". La chitarra elettrica dai mille colori è stata infatti realizzata dai detenuti nella liuteria del carcere di Secondigliano (Napoli) con il legno dei barconi approdati in questi anni a Lampedusa. È una nuova, toccante tappa del progetto "Metamorfosi", promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori.

Già più di dieci anni fa la fondazione ha iniziato a sostenere il laboratorio di liuteria nel carcere di Opera (Milano), a cui poi si è aggiunto anche quello campano: con la guida di esperti liutai, i detenuti apprendono un mestiere e applicano il loro tempo a un’arte antica e preziosa. Negli anni scorsi, quando si sono intensificati gli sbarchi al Molo Favaloro di Lampedusa, Arnoldo Mosca Mondadori ha ottenuto dal Ministero dell’Interno la possibilità di recuperare alcuni barconi spiaggiati alle coste dell’isola: nelle liuterie in carcere si è così iniziato a utilizzare il legno delle imbarcazioni per fabbricare strumenti musicali, violini, violoncelli, chitarre. Ecco il senso del progetto Metamorfosi: "Questo era legno di dolore, è divenuto legno di speranza, e porta in sé tante metamorfosi – spiega il presidente della fondazione –. Accompagna il lavoro di detenuti che trovano una nuova via nella loro esistenza e può aiutare chi lo ascolta ad attuare una metamorfosi personale".

Diversi strumenti di questa ‘orchestra del mare’, che conservano i colori delle barche graffiate dal sole e dalla salsedine, percorrono l’Italia e vengono suonati in emozionanti concerti: la scorsa estate a Lampedusa li hanno imbracciati anche i musicisti dell’Orchestra Cherubini e Giovanni Sollima, diretti dal maestro Riccardo Muti in un evento speciale di Ravenna Festival.

Nel frattempo, nelle liuterie dei carceri aderenti al progetto sono stati realizzati strumenti regalati ad alcuni testimonial d’eccezione: una chitarra classica, per esempio, è stata donata a Sting che l’ha suonata anche nel suo video più recente. E a Secondigliano, tre giovani, Paolo, Tommaso e Marco (guidati dal liutaio e musicista Vincenzo Romano) hanno creato la chitarra elettrica che è stata consegnata a Vasco Rossi. "Donare a Vasco questa chitarra è stata per noi un’immensa gioia – confida Arnoldo Mosca Mondadori -. L’energia di Vasco ha qualcosa di angelico e siamo tanto felici di avergli fatto questo dono. Che artista, Vasco! In questo periodo così buio, incontrarlo ci ha dato una grande speranza".

E Vasco, a sua volta, ha commentato sui social: "Sono davvero onorato per questo dono speciale – ha scritto –. il progetto ‘Metamorfosi’ trasforma tutto ciò che è ritenuto scarto in armonia e bellezza, trasforma il dolore in nuova speranza. La mutazione del legno cambia anche chi la realizza, cioé le persone detenute". E ha suggellato il suo post con una citazione dalla celebre "Via del Campo" di Fabrizio De André, "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior".