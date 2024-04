’Una città che si fa comunità’, le sfide del welfare

Modena si prepara ad affrontare le nuove sfide del welfare. Per due giorni la città vedrà amministratori e tecnici, assistenti sociali, psicologi e sociologi, esperti di welfare nazionali e internazionali, urbanisti dialogare e confrontarsi su come costruire politiche sociali che pongano al centro il benessere di ciascuno e dell’intera collettività.

’Una città che si fa comunità. Le nuove sfide del welfare’ è l’evento promosso dal Comune di Modena, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali, in programma oggi e domani alla Camera di Commercio. In questi ultimi anni sempre più si afferma l’importanza che la citta, in ogni sua articolazione, si faccia comunità, ossia esprima prossimità e sostegno ai suoi abitanti. In questa prospettiva le politiche di welfare sono chiamate a concepire l’aiuto come scambio reciproco; "nella reciprocità di diritti e doveri si radica il senso stesso della comunità e il welfare di comunità, sicuramente una delle scommesse più impegnative che attende Modena e una sfida per tutte le sue componenti: enti pubblici, realtà del Terzo settore, cittadini e reti informali del territorio", afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che venerdì aprirà il primo appuntamento della due giorni con un intervento sulle ’Città che tutelano i diritti’. I lavori si articoleranno in due assemblee plenarie in programma nelle mattinate di venerdì e sabato e in tre workshop che si svolgeranno nel pomeriggio di oggi.

Durante le due assemblee plenarie professionisti ed esperti di varie discipline presenteranno riflessioni volte a costruire una mappa concettuale per leggere i contesti socio-economici di intervento, oltre che per delineare nuove piste di lavoro. Nei tre laboratori dedicati invece a ’Come si fa a tessere trame di comunità’, attraverso il confronto tra operatori che hanno partecipato a esperimenti di comunità in atto a Modena, saranno messi in luce processi e metodi per lavorare con una logica comunitaria su tre diverse tematiche: vulnerabilità e fragilità genitoriale, il contrasto delle povertà estreme e il cohousing per le persone con disabilità.