Una città paralizzata dalla paura

Barbara Manicardi

Manifestare è giusto, distruggere tutto quello che ci si trova davanti no. Come è finita nel 2019 in centro storico i modenesi lo ricordano bene: muri imbrattati, vetrate spaccate, passanti in fuga e commercianti barricati. Oggi il corteo, organizzato per ricordare le vittime della rivolta in carcere del 2020 e contro il 41bis, ha un altro ’palcoscenico’ (zona Sant’Anna-Sacca), ma i danneggiamenti gratuiti sarebbero ugualmente gravi. Ieri sono comparsi lungo il percorso autorizzato vere e proprie barricate, Hera ha tolto i cassonetti, il Mef chiuderà i battenti e le auto saranno rimosse. E questa sarebbe una pacifica manifestazione?