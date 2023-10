Una compagnia di pazzi tra storia e ironia al Michelangelo

Martedì 24 e Mercoledì 25 ottobre al Teatro Michelangelo di Modena, dopo il successo di Minchia Signor Tenente (oltre 500 repliche in tutta Italia), la compagnia capitanata da Antonio Grosso ritorna con un nuovo spettacolo: Una compagnia di pazzi . 1945, sul finire della seconda guerra mondiale, due infermieri gestiscono un manicomio con soli tre pazzi, alle pendici di un paesino ai confini con la Campania e la Basilicata. La guerra si svolge nelle vicinanze, ma in questo luogo quasi dismesso, nulla succede. L’armonia viene interrotta, una settimana al mese, dal direttore del manicomio, un uomo molto severo, cinico che sfiora momenti di “malvagità”. Un giorno viene scoperta una cassaforte nell’ufficio del direttore e i nostri protagonisti escogiteranno un piano per aprirla, scappare con il bottino e conquistare una libertà meritata. All’interno del manicomio sono rimasti: Umberto, taciturno e sempre incazzato, un cantante rinchiuso dal regime fascista perché troppo vicino ad ambienti comunisti; Federico, un uomo di 60 anni, dice soltanto poche parole e quasi incomprensibili, rinchiuso perché omicida di un gerarca fascista; Benni, un ragazzo che vive da anni in ospedali e manicomi psichiatrici, abbandonato sin dalla nascita, logorroico e fissato con la pulizia. Uno spettacolo che tratta un tema forte con la solita ironia che caratterizza oramai da anni gli spettacoli di Antonio Grosso. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito online vivaticket.com . Le immagini e il video promo sono disponibili al seguente link GoogleDrive .