Lara e Stefano, una coppia felice: uniti dalla passione per la cucina

Modena, 14 giugno 2023 – Giovani, belli e spensierati, ma con la testa sulle spalle e decisi a costruire un futuro insieme. Spezzato per sempre da un tragico destino al ritorno da un weekend che si erano presi tutto per loro. Lara Zanni e Stefano Papotto erano fidanzati e convivevano insieme a Sassuolo. Un amore nato dalla passione che condividevano per la cucina.

Lei, 25 anni compiuti il 9 marzo scorso. Figlia dell’Appennino reggiano, nata a Castelnovo ne’ Monti, ma originaria di San Cassiano di Baiso, dov’è cresciuta. Dopo due anni di superiori alla Elsa Morante di Sassuolo ha cambiato strada per seguire il suo sogno, iscrivendosi alla scuola alberghiera di Serramazzoni. E grazie agli studi aveva trovato lavoro in una pasticceria di Sassuolo, dove era dipendente.

La famiglia era molto conosciuta sia nel reggiano sia nel modenese, dove hanno vissuto a intervalli e facendo la spola fra San Cassiano di Baiso (in via Guilgua, nella località conosciuta come San Giovanni) e Sassuolo. Il padre Paolo, dipendente di una ditta che lavora nel settore informatico e da sempre anima della Pro Loco di San Cassiano. La madre Barbara Cassinadri era un’infermiera all’ospedale civile di Sassuolo. Lara lascia il fratello Jacopo (la cui compagna gestisce un negozio di abbigliamento a Castellarano, ieri chiuso per lutto) e la sorella Benedetta; fratelli ai quali ‘la Lary’ – così come la chiamavano tutti – era legatissima. Lara era anche zia dei due bimbi del fratello Jacopo, che adorava e coccolava ogni volta che poteva. Una famiglia stimatissima e benvoluta da tutti, che da ieri è piombata nel dolore. Così come tutta la comunità reggiana.

"Conosco bene la famiglia – racconta il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti – Non molto tempo fa sono andato a premiare il nonno che è stato un valoroso alpino. Quella che è accaduta è una disgrazia immensa. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia che ha sempre dato tanto per la nostra comunità e il messaggio che voglio mandare loro è che metteremo a disposizione tutto ciò che possa essere utile". Si aggiunge al cordoglio anche Tiziano Morotti, presidente della Pro Loco di San Cassiano "Una tragedia che ha colpito tutti. Ci siamo rimasti malissimo. Non me la sono ancora sentita di chiamare Paolo... Mia figlia è sotto choc, ha l’età di Lara... Che disgrazia. Mandiamo loro un forte abbraccio. Siamo tutti una grande famiglia qui. Alle feste e alle sagre venivano tutti, anche la Lary coi suoi fratelli. C’era chi serviva ai tavoli e chi stava in cucina. Sarà un dolore atroce non averla più con noi".

Stefano invece era originario di Formigine. Anche lui aveva una grande passione per la cucina ed è proprio in questo ambiente che sarebbe scoccata la scintilla con la sua dolce Lara. "Una famiglia modello e legatissima anche la sua", dicono di loro in paese chi li conosce bene. Oltre ai genitori, lascia un fratello e una sorella. Circa un mese fa, Stefano aveva perso il nonno al quale era molto affezionato. Una tragedia dopo l’altra. La notizia ha scosso tutta Formigine ieri e ha gettato la famiglia e gli amici nel dolore. La madre quando ha ricevuto la notizia, non ha retto e si è sentita male. Ha accusato un malore in casa ed è stato necessario chiamare l’ambulanza. Ora si trova ricoverata all’ospedale di Baggiovara in osservazione.

Daniele Petrone

Valentina Reggiani