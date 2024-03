Una corsa tutta al femminile

È stata presentata in Questura l’edizione numero 10 di Donne in Corsa, manifestazione podistica riservata alle sole donne modenesi che si svolgerà venerdì alle 19 con partenza ed arrivo in Piazza Roma. Ha introdotto la corsa il Questore Donatella Dosi, che ha sottolineato come per la prima volta sia stato concesso il patrocinio da parte della Polizia di Stato (che avrà un proprio punto informativo in piazza). L’assessore Grazia Baracchi ha sottolineato la particolarità dell’iniziativa fra quelle degli assessorati Cultura, Sport e Pari opportunità per l’8 Marzo, ed ha rinnovato l’invito a partecipare, riaffermando il diritto delle donne di potersi dedicare alla pratica sportiva, fondamentale per un sano stile di vita.

Vera Tavoni, responsabile Uisp, afferma che è un onore organizzare, con Pod.Interforze ed il supporto di tante realtà modenesi, una manifestazione così gioiosa e partecipata, viva nel cuore dei modenesi, coniugando sport, benessere e socialità. Maurizio Pivetti ed Eugenio di Prinzio, i principali organizzatori, hanno fornito le indicazioni operative: si tratta di una corsa non competitiva aperta a tutte, con percorso in centro storico di 3 km. da compiere una o due volte, di corsa o di passo. Sono oltre 60 i volontari impegnati a garantire sicurezza. Iscrizioni già oltre quota 1300; ci si può ancora iscrivere, fino al raggiungimento della disponibilità delle ambite magliette ricordo appositamente disegnate dall’artista Stefano Fioresi, presso i negozi Run & Fun e Lupo Sport. La sera della gara sarà possibile iscriversi solo se vi saranno ancora magliette disponibili, il che sembra improbabile. Non resta che sperare nella clemenza di Giove Pluvio, ma sarà comunque una bella serata.

Giuliano Macchitelli