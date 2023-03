Una cyclette hi-tech per pazienti colpiti da ictus

È stato consegnato nei giorni scorsi un nuovo cicloergometro alla Medicina Riabilitativa del Ramazzini, donato da A.L.I.C.E. (Associazione Per La Lotta All’Ictus Cerebrale) Carpi Odv, che andrà a potenziare la dotazione strumentale a disposizione dei professionisti sanitari per la riabilitazione dei pazienti neurologici e ortopedici. Alla cerimonia di consegna era presente una delegazione dell’associazione con a capo il presidente Maurizio Calestrini, insieme a parte dell’équipe della Medicina Riabilitativa, diretta dal facente funzione Fabio Gilioli, e alla direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari. Grazie a questa donazione, gli operatori della Medicina Riabilitativa coordinati da Veronica Zanni possono ora contare su due cicloergometri, uno per ciascuna palestra presente al Ramazzini. Nello specifico si tratta di una cyclette hi-tech, specifica per l’ambito sanitario, che consente di rilevare i parametri vitali durante l’attività e soprattutto di registrare programmi personalizzati, strutturando allenamenti di recupero post-intervento su misura. "Siamo profondamente grati all’associazione – affermano la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e il direttore sanitario del Ramazzini Francesco Casulli –: un rapporto stretto, fatto di generosità e abnegazione, lega A.L.I.C.E. Carpi Odv alla sanità locale da parecchio tempo, come testimoniano le tante donazioni fatte negli anni e l’impegno costante al fianco di pazienti, famigliari e professionisti".