Una decisione importante sul nostro futuro che può spaventare

Anche quest’anno è arrivato il momento di iscriversi a una nuova scuola per noi ragazzi di terza media. A 13 anni può sembrare un po’ spaventoso, perché si tratta della prima vera scelta importante che dobbiamo fare per il nostro futuro.

È il momento di pensare un po’ di più a noi stessi e alla nostra vita, e decidere cosa vogliamo fare. Questa è anche un’età un po’ particolare: stiamo cercando di capire chi siamo, cosa ci piace davvero, e ci iniziano ad interessare le prime storie d’amore. Poi, il nostro corpo cambia, cresciamo e cominciamo a vedere il mondo in modo diverso.

Però, questa capacità di pensare al futuro si sviluppa piano piano, quindi a 13 anni è normale non riuscire a immaginarsi troppo come saremo da grandi. È difficile fare scelte a lungo termine, ma è proprio in questo momento che dobbiamo iniziare a riflettere sul nostro ruolo nella società.

É normale provare piú emozioni contrastanti in questo periodo come ansia, paura e molta indecisione peró alla stesso tempo anche gioia, interesse e curiosità.

Facendo un sondaggio sulla sicurezza della propria scelta della scuola ai nostri compagni di classe è risultato che il 55% era già sicuro della propria scelta mentre il 45% era più indeciso.

La tristezza può nascere dal lasciare indietro l’infanzia e dalle prime delusioni in amore. La paura spesso viene dall’ansia di non essere all’altezza delle aspettative degli altri, portando a sentimenti di vergogna. La rabbia può uscire quando siamo frustrati o non compresi.

Accettare e riconoscere queste emozioni è importante per crescere in modo equilibrato, poiché ognuna ci aiuta a capire meglio noi stessi e il mondo intorno a noi.