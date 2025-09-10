Una designer d’oro: "Ho raccontato a colori i miei giorni del Covid"

Per Giorgia Lupi i dati non sono (soltanto) cifre, fatti, statistiche, ma sono prima di tutto storie, racconti, vita, "una maniera per filtrare la realtà – ci ha detto in un’intervista –. È importante leggere nei dati anche le relazioni e la quotidianità di ognuno di noi, con le sue sfumature".

Ed è quello che l’information designer finalese, che ormai da anni vive e lavora a New York (dove è partner del celebre studio Pentagram), sta facendo da tempo: Giorgia ha conquistato l’attenzione degli esperti internazionali con il suo ‘data humanism’, ovvero l’umanesimo dei dati che per lei non sono soltanto algoritmi o formule ma si possono visualizzare in maniera più originale rispetto ai soliti grafici. Ed è quello che Giorgia Lupi ha fatto anche su se stessa e su una sua esperienza di vita: nel marzo 2020 è stata contagiata dal Covid e qualche settimana più tardi vari altri sintomi hanno cominciato a tormentarla, febbre, nausea, affaticamento, tachicardia, dolori... quello che gli specialisti hanno definito il ‘long Covid’, la lunga, assillante ‘coda’ del virus che ha colpito diversi pazienti. Per Giorgia sono stati 1374 giorni, quasi quattro anni di difficoltà e di sofferenza, un complicato percorso verso la guarigione che lei ha tradotto – appunto – in un progetto di ‘data humanism’: a ogni sintomo ha assegnato un colore e su un grande foglio, a mo’ di calendario, ha tracciato, giorno dopo giorno, uno o più segni di tinte diverse, come in un diario senza parole. Questo racconto a colori, così ‘silenzioso’ ma così ‘parlante’, è stato pubblicato dal New York Times il 24 dicembre 2023. E proprio con il suo lavoro "1347 Days - My life with long Covid", Giorgia Lupi si è aggiudicata il Compasso d’Oro, uno dei premi più prestigiosi per i designer, assegnato dall’Adi. La giuria internazionale ha annunciato i vincitori all’Expo di Osaka, dove i progetti vincitori resteranno esposti al Padiglione Italia fino al 13 ottobre: successivamente, dal 9 dicembre, saranno in mostra all’Adi Design Museum di Milano. 44 anni, laurea in Architettura a Ferrara e PhD in Design al Politecnico di Milano, Giorgia Lupi ha scelto di coltivare e affermare il suo talento negli States: il magazine Wallpaper l’ha inclusa fra le "400 persone creative che definiscono l’America". Ma le radici di Giorgia sono nella Bassa: suo padre Gianni, scomparso qualche anno fa, è stato vicesindaco di Finale . "I dati contengono storie e le restituiscono – ha spiegato Giorgia Lupi –. In sé i dati non esistono, ma siamo noi esseri umani ad averli ‘creati’ per registrare la realtà in maniera principalmente quantitativa. I dati sono un linguaggio vivo che noi possiamo utilizzare per portare per dare senso al nostro mondo". Come ha segnalato la giuria del Compasso d’Oro, nel racconto Giorgia Lupi "è stata capace di trasmettere sensazioni e lo scorrere del tempo, intrecciando questi elementi nella descrizione dei sintomi e dell’evoluzione della malattia cronica".