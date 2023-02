Una direttrice esperta in case della salute

Cambia il direttore del Distretto sanitario di Mirandola. Da domani si insedia la dottoressa Annamaria Ferraresi. Prenderà il posto del dottor Angelo Vezzosi che – sono parole della direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini - "ora passa ad altri incarichi". I distretti rappresentano l’articolazione territoriale del governo della sanità modenese e hanno il compito di assicurare la risposta ai bisogni di salute della popolazione del territorio. "Queste figure – spiega Petrini - hanno un ruolo importantissimo di co-costruzione dei servizi sanitari, dei percorsi assistenziali e socio-assistenziali con i sindaci del territorio e, più in generale, con tutto il mondo delle istituzioni e associazioni che lo abitano". Viste le competenze della nuova direttrice, che viene dal ferrarese e nel suo curriculum emerge abbia una profonda esperienza di case della salute, c’è da credere che la scelta rifletta la strategia che la direzione generale Ausl intende perseguire nei prossimi mesi, privilegiando l’integrazione - viste le riduzioni sofferte dall’ospedale - ospedale-territorio.

Ferraresi, infatti, ha guidato nella esperienza ferrarese la progettazione, attuazione e verifica dei Piani di zona e, in collaborazione con enti locali e associazioni, ha sviluppato progettualità orientate alla promozione della salute e all’umanizzazione delle cure. Il suo arrivo coincide anche con l’annuncio da parte della regione del finanziamento relativo all’impianto di trigenerazione dell’ospedale di Mirandola, di cui è in fase di conclusione lo studio di fattibilità, che consentirà di produrre, a partire da un unico vettore energetico (gas), energia elettrica, termica e frigorifera. Contestualmente, si interverrà per rendere più efficienti e moderni gli impianti delle centrali tecnologiche a servizio della struttura e, con l’obiettivo di monitorare e ottimizzare i consumi, verrà realizzato un sistema di supervisione e telegestione degli stessi impianti. Si calcola che in tre anni i minori consumi conseguiti col trigeneratore si tradurrà in risparmi effettivi.

L’arrivo di Ferraresi è salutato da un caloroso "benvenuto" del sindaco di Mirandola Alberto Greco che ci ha tenuto a ringraziare il predecessore dottor Angelo Vezzosi "per l’intenso ed instancabile lavoro svolto con speciale menzione per il periodo 2020-22, contraddistinto dalla gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19". A lui si unisce l’augurio del presidente Ucman Alberto Calciolari che assicura "Garantiamo fin da subito la più grande disponibilità alla collaborazione per il rilancio dell’offerta sanitaria rivolta ai cittadini del comprensorio mirandolese e non di meno esprimiamo un sincero ringraziamento al dottor Angelo Vezzosi, che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità e la sua professionalità a noi amministratori della Bassa modenese e ai cittadini". Alberto Greco