Una docuserie celebra il Carani tra ricordi e progetti per il futuro

Nek, Alberto Bertoli, Leone Magiera, Daniele Rubboli, Raina Kabaivanska, Adua Veroni, Paolo Dal Bon, direttore della Fondazione Giorgio Gaber cittadino onorario di Sassuolo, lo storico proiezionista del Carani Ruggero Casolari e Caterina Caselli. Ci sono anche le loro interviste ad impreziosire ‘Ieri, oggi, Carani’, la docuserie che racconta la storia dello storico teatro realizzata da TILT associazione giovanile con il contributo del Comune e il sostegno della Fondazione di Modena. "Le prime cinque puntate sono pronte, e puntiamo a presentarle entro settembre alla cittadinanza", spiega Federico Ferrari, che con Giovanni Bursi, Letizia Ballarini e Mirco Marmiroli ha curato la regia delle prime puntate. E curerà anche quelle che verranno, dal momento che l’Amministrazione ha scelto di non fermarsi alle prime cinque puntate, ma di finanziarne, in collaborazione con la Fondazione, altre da realizzare dopo la riapertura del teatro, in programma per fine anno. "Quelle già realizzate – spiega ancora Ferrari – uniscono una parte narrativa ad elementi di fiction con attori professionisti coinvolgendo anche luoghi iconici di Sassuolo come il Palazzo Ducale, il Politeama o la storica bottega di Roteglia in Piazza Piccola". Un omaggio al passato, con l’obiettivo "di far rivivere la storia del Teatro alla comunità in vista della prossima riapertura, e per far conoscere anche alle giovani generazioni cosa ha rappresentato il Carani, non solo per il territorio quanto per il mondo della cultura, ospitando tanti fra i principali attori, artisti e cantanti della seconda metà del Novecento. Una storia che attraversa un intero secolo in cui 10 milioni di spettatori hanno varcato il foyer".

Narratrice della docuserie la giornalista RAI Gloria Aura Bortolini, affiancata da diversi attori che interpretano i cugini Mario ed Eugenio Carani, il progettista Zeno Carani e il primo direttore del Teatro Diego Cuoghi, mentre sui contenuti delle puntate che verranno vige il più stretto riserbo.

"Dopo aver raccontato il passato, nel 2023 il progetto si rivolgerà al futuro", spiega ancora Ferrari, aggiungendo come si farà leva, per le puntate non ancora realizzate, sulla ‘rinascita’ del Teatro con un intervento grafico e di animazioni che si alterneranno a diverse interviste: "Interviste alla Fondazione, ai progettisti, al nuovo direttore che racconteranno il loro impegno e la loro visione del futuro e – conclude Ferrari – ci piacerebbe coinvolgere Nek e farlo dialogare con le generazioni più giovani sul futuro del Teatro".

Stefano Fogliani