Una domenica a ritmo di musica

Due appuntamenti musicali per la domenica a Modena. Alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido (via Emilia Est 1420/2) i "Concerti d’oggi" degli Amici della musica ospitano il Trio K, formazione che riunisce tre grandi solisti e cameristi della scena italiana, il flautista Manuel Zurria, il violoncellista Francesco Dillon e il pianista Emanuele Torquati. Proporranno il progetto "Lettere Intime", un omaggio al compositore ungherese György Kurtág (98 anni il prossimo 19 febbraio), che comprenderà anche brani di musicisti che gli hanno dedicato pagine speciali per il suo 90° compleanno. In più musiche di autori del passato, da Schumann a Bach, che gli sono particolarmente cari. Come un omaggio floreale, di quei fiori che rappresentano la delicatezza e la caducità della nostra esistenza.

E stasera alle 21, poi, al teatro Comunale Pavarotti Freni si rinnoverà il tradizionale "Concerto alla cittadinanza di Modena" (con ingresso libero) che coinvolgerà quasi duecento artisti. Sul palco la Banda cittadina Andrea Ferri, le corali Evaristo Pancaldi e Gioacchino Rossini di Modena, la corale Schola cantorum di Bazzano (Bologna). Con loro, come solisti, il soprano Annalisa Ferrarini e il tenore Giovanni Coletta. Il concerto sarà diretto dai maestri Andrea Pedrazzi, Luca Colombini, Manuela Borghi, Luca Saltini, Pasquale Reale.

All’iniziativa partecipano anche gli studenti e le studentesse del liceo musicale Sigonio di Modena. Verranno eseguiti brani celeberrimi, come il Preludio dalla "Carmen" di Bizet, "Mattinata" di Leoncavallo, il "Nessun dorma" da "Turandot" di Puccini, e una ricca selezione di arie di Giuseppe Verdi, fino al beneaugurale da "La Traviata". Nel programma anche un omaggio a Ennio Morricone e l’immancabile "Ghirlandeina", simbolo dell’amore per Modena.

