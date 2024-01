Una domenica al Dadà tra filastrocche e canti

Prosegue la rassegna per famiglie "La domenica al Dadà" di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale con ‘Unci, dunci, trinci’, un coinvolgente concerto di musiche e filastrocche popolari per bambine e bambini, in programma al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia questo pomeriggio alle 16.30, di e con Gianluca Magnani e Fabio Bonvicini, prodotto da Associazione Caotica. Storie, musiche, filastrocche, conte popolari sono gli elementi che compongono il concerto ‘Unci, dunci, trinci’. I brani e le loro sonorità provengono da un ampio ventaglio di strumenti, antichi e moderni, tradizionali e altri davvero curiosi e inusuali: organetti, chitarre, ocarine, flauti, fischietti, pive, ciaramelle, mascelle d’asino, tamburi battenti. Così la musica popolare della tradizione tosco-emiliana viene condivisa con il giovanissimo pubblico, coinvolgendolo nella scoperta delle radici di questa terra. Con canzoni intramontabili come ‘Alla fiera di Mastr’André’, ‘Mosca e mora’, ‘La storiella delle fate’, ‘La pecora è nel bosco’ e ‘Lune la fune’, ‘Unci dunci trinci’ è un invito a tracciare nuovi disegni nel mare periglioso del suono e del canto, rivolto a chi si avvicina per la prima volta alla musica. Grazie alla collaborazione con Conad, al termine dello spettacolo sarà offerta la merenda al giovane pubblico. Il prossimo appuntamento della rassegna ‘La domenica al Dadà’ è ‘Chi ha paura di denti di ferro?’ della compagnia Tanti Così Progetti, spettacolo di teatro d’attore, pupazzi e oggetti prodotto da Accademia Perduta / Romagna Teatri in programma il 4 febbraio alle 16.30.

c. m.