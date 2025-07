Una domenica al museo. Quando conoscere è gratis

Anche in piena estate la prima domenica del mese è la giornata dei musei. Oggi dunque i nostri principali musei accoglieranno i visitatori con ingresso gratuito. È un’occasione in più per scoprire o riscoprire i tesori che abbiamo accanto a casa, ma che spesso non conosciamo completamente.

Dalle 10 alle 18 la Galleria Estense, al Palazzo dei Musei, ci attende per immergerci nella straordinaria collezione ducale di dipinti, sculture e memorabilia: dal ritratto di Francesco I di Velazquez ai capolavori di Guercino, dalla Crocifissione di Guido Reni al ciclo delle ’Metamorfosi’ di Tintoretto, una visita alla grande pinacoteca nazionale è sempre un’esperienza emozionante. Tra l’altro, è possibile ammirare anche la famosa Arpa Estense che veniva suonata dal ‘concerto delle dame’ alla corte di Ferrara Oggi, inoltre, è l’ultimo giorno per visitare (nelle sale al piano terra del Palazzo) la mostra ’Riflessi d’Egitto’, con preziose testimonianze della civiltà egizia che gli Estensi acquisirono nelle loro raccolte. Sempre oggi dalle 10 alle 18 si potrà accedere gratuitamente anche al Palazzo Ducale di Sassuolo.

Sempre al Palazzo dei Musei di Modena, oggi ingresso gratuito al Museo Civico e alla Gipsoteca Graziosi che (per l’orario estivo) saranno aperti soltanto al mattino, dalle 9 alle 13. Nelle sale si susseguono le raccolte archeologiche, quelle etnologiche e quelle di arte e di artigianato: di particolare interesse anche le sale rinnovate, come quella dedicata al prezioso lascito del commercialista Carlo Sernicoli. Durante questo mese di luglio, il museo proporrà diverse iniziative per tutte le età: giovedì 17, per esempio, alla gipsoteca andrà in scena ’Arie di Parigi’, una visita speciale in musica ispirata al soggiorno di Giuseppe Graziosi a Parigi nel 1903.

Anche la Fondazione Ago ha aderito all’iniziativa ’Domenica al Museo’, quindi oggi tutte le mostre saranno a ingresso gratuito. A Palazzo Santa Margherita ’L’arte del pensiero meccanico’, antologica di Donato Piccolo, e alla Palazzina dei Giardini il lussureggiante e coloratissimo ’Paradise Lost’ dei Fallen Fruit, ispirato alle collezioni del Museo della figurina. Fino alla fine di agosto, le mostre sono aperte dal mercoledì alla domenica e nei festivi dalle 15 alle 19.