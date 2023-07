Una domenica d’estate dedicata ai bambini Alla biblioteca Pederiali c’è ’An Ghin Gò’

Una domenica d’estate tutta dedicata ai bambini a Finale Emilia, grazie alla rassegna ’An Ghin Gò’ nello spazio verde della biblioteca Pederiali in viale della Rinascita. Alle 16 arriverà il Ludobus, il furgone con una ricchissima collezione di giochi di legno realizzati dallo street game designer Manuel Pucci. Nella sala ragazzi della biblioteca, intanto, si terranno le letture ’Se incontrassi... una storia?’, a cura delle volontarie di ’Nati per leggere’. Dalle 19 maccheronata e ‘storie fritte’ in compagnia, ovvero una cena solidale a favore della Romagna, a cura di Croce Rossa e Amo. Alle 21 ’Pinocchio, storia di un burattino’, fiaba musicale con la Filarmonica Andreoli (Mirandola), maestro Gianni Malavasi, brani di Enrico Tiso, voce di Matteo Papotti.

