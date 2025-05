"Una donna mia ha strattonato. Ha preso l’orologio d’oro"

Ennesimo rapina in un centro della Bassa, particolarmente odioso poiché commessa ai danni di una donna anziana con difficoltà nel camminare. Era domenica mattina, quando l’86enne Maria Anni con il suo inseparabile deambulatore percorreva piazza Airone a San Martino Spino quando, con modi aggressivi, ha subito il furto dell’orologio d’oro. Poco prima delle 11, proveniente da via Zanzur, ha imboccato, assistita dal deambulatore, il vialetto che conduce al cimitero per far visita ai cari defunti. L’anziana stessa ricorda così il brutale furto con destrezza: "Ho incrociato in piazza Airone, deserta a quell’ora, una donna dell’apparente età di 25 anni in evidente stato interessante. Avvicinata con modi affabili ha chiesto in perfetto italiano che qui voleva trovare lavoro. Ma sei incinta – le ho detto - le donne in gravidanza restano a casa. A quel punto ha precisato che voleva accudire anziani. Purtroppo ho risposto che – ricorda Maria - gli anziani sono, eccetto me, estinti. A quella replica mi ha preso, all’improvviso, il polso sinistro stringendolo procurandomi un dolore intenso. La giovane, al mio richiamo di dolore ha mollato la presa e chiesto scusa baciandomi le guance. Poi svelta s’è diretta verso l’ex farmacia dove ad attenderla c’era l’auto con il complice che velocemente è partita in direzione Mirandola. Ho continuato il tragitto verso il cimitero ma, controllando il polso dolorante, mi sono accorta di non avere più l’orologio Revue, con bracciale e cassa in oro, un caro ricordo di mio marito". Sul furto con destrezza aggravato, dalla minorata difesa determinata dai problemi di deambulazione di Maria, e dalla aggressività indagano i carabinieri di San Martino Spino. Acquisiti i video della farmacia, vicina al luogo del furto, essendo l’unica frazione, denunciano vari residenti, non ancora controllata da videocamere comunali.

Flavio Viani