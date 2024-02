Una Ferrari slitta sull’asfalto bagnato ed esce di strada

Una Ferrari con la targa di prova si è schiantata contro il guardrail. Apprensione ieri pomeriggio sulla tangenziale Modena-Sassuolo dove il conducente alla guida del bolide ha evidentemente perso il controllo del mezzo, per motivi in corso di accertamento (probabilmente è stato un caso di aquaplaning): la Ferrari ha sbandato ed è uscita di strada. Non risultano altri veicoli coinvolti, il conducente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo e fortunatamente non ha travolto nessun altro. Non risultano feriti.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del chilometro 13, in direzione Sassuolo, dopo il distributore dell’Agip. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale. Il traffico è proceduto a rilento pere qualche ora.