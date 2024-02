Una festa per cento bambini nel concentramento di Nonantola

Con 6 società partecipanti (che hanno portato 15 squadre in tutto) e oltre un centinaio di piccoli atleti impegnati si è concluso con successo alla palestra "Alighieri" di Nonantola il concentramento per le categorie Under 9 ed 11 organizzato dal Rapid Nonantola. Oltre alla società rossoblù padrona di casa era presente anche il Ravarino oltre a Pallamano 2 Agosto Bologna, Spallanzani Casalgrande, Secchia Rubiera e Jumpers Marconi Castelnovo Sotto. La mattinata, che ha visto disputarsi 30 gare sui due campi affiancati allestiti in palestra, è cominciata alle 8,30 per concludersi 3 ore più tardi.

Giusto per la cronaca nel girone Under 9 si è imposto il Rubiera che ha vinto tutte e 4 le sfide (22-8 sul Rapid, 16-13 coi Jumpers, 22-2 con Ravarino e 26-9 con Casalgrande), nel primo girone Under 11 en plein di successi per Casalgrande (17-16 su Rubiera, 19-8 sulla Pallamano 2 Agosto, 22-10 e 25-18 con le due squadre del Rapid), mentre nel secondo girone Under 11 a spuntarla sono stati i Jumpers Marconi con 4 vittorie su 4 (20-15 sul Rapid, 15-14 su Rubiera, 15-9 su Casalgrande e 21-15 su Ravarino).