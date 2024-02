Una fiaccolata all’insegna della rievocazione storica

Grande successo martedì sera per la fiaccolata di fine Carnevale a Fiumalbo, che quest’anno – dopo oltre 500 anni di tradizione – ha presentato anche una applauditissima rievocazione storica. E’ stata infatti rivivere la concessione della deroga al festeggiamento del Carnevale a Fiumalbo concessa dal Duca Alfonso d’Este nell’anno 1513, con lettura dell’editto da un balcone sulla piazza principale. Il duca Alfonso, la moglie Lucrezia Borgia, alabardieri, suonatori di tamburi e banditore hanno anche partecipato al corteo per le vie del paese con le tradizionali gigantesche fiaccole, assieme ai bambini delle scuole in costume, tante comparse del Presepe Vivente. Al termine il grande falò che sancisce la fine del Carnevale in Appennino. Dario Brugioni, storico ed anima dall’iniziativa ha detto: "Vi sono pochi luoghi in tutta Italia dove si festeggia l’ultimo giorno di Carnevale come risveglio della primavera. Tra i pochissimi vi è Fiumalbo, con le sue tradizionali fiaccole, che traggono origine nella notte dei tempi, dal preromano Silvanus protettore dei boschi e degli armenti (rappresentato con l’ispiratore tronco che brucia)". Il pubblico numeroso, ha gradito quello che è stato definito "un esempio per tutti di quanto è possibile fare per una innovativa forma di turismo di comunità". E non finirà qui: la ‘sfilata allegorica del mondo al contrario’ non effettuata sabato scorso per maltempo, sarà recuperata questo sabato alle 15,30. Anche questa una novità: "La sfilata di allegorie – dicono gli organizzatori – rievocherà quel giorno in cui nel medioevo l’ordine sociale si invertiva: l’uomo porta il somaro, il sindaco diventa spazzino, giovedì grasso combatte il venerdì di quaresima". g.p.