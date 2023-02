Una folla gioiosa ha invaso la Cattedrale "Non si può vivere in una campana di vetro"

di Stefano Marchetti "Tutti si sentano benvenuti in questa casa che non è solo del grande Geminiano, ma di tutti i modenesi", ha esordito l’arcivescovo Erio Castellucci, introducendo l’altisonante Messa Pontificale per la festa del Patrono. Ed è stato proprio così: dopo tre anni di restrizioni, distanziamenti e mascherine, finalmente ieri mattina abbiamo rivisto in Duomo la folla gioiosa delle occasioni più care. San Geminiano è senza dubbio una giornata solenne e popolare insieme, e il ‘santo assembramento’ della Cattedrale lo ha dimostrato ancora una volta. Davvero – come ha rimarcato don Erio – la festa ha potuto "finalmente esprimersi in tutta la sua bellezza". Le mille candele accese davanti alla statua del Santo così come la lunghissima fila per rendere omaggio alla sua tomba nella cripta ci hanno donato un colpo d’occhio quasi commovente. Abbiamo rivisto i Carabinieri in alta uniforme, le autorità civili e militari schierate nelle prime file, il sindaco Muzzarelli con i colleghi di Pontremoli e San Gimignano, il prefetto Alessandra Camporota, il neopresidente della Provincia Fabio Braglia e i consiglieri comunali. E sull’altare diverse decine di sacerdoti e quattro vescovi: insieme a don Erio (affiancato dal vicario generale don Giuliano Gazzetti e da don Luigi...