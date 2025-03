"Una follia diventata sogno"

Da Medolla a Mirandola direzione ristorante "Il Salotto" in Piazzale Andrea Costa per fare festa. Un chiassoso carosello di auto con bandiere biancoverdi e clacson spianati ha colorato domenica pomeriggio le strade della Bassa. I giocatori del Medolla hanno festeggiato così il terzo salto di categoria degli ultimi 4 anni, quello che ha riportato i biancoverdi in Promozione 14 anni dopo l’ultima volta con 4 turni di anticipo, 21 successi su 26 gare (16 nelle ultime 17), miglior attacco (69 gol) e miglior difesa (19). Per mister Alessandro Semeraro, arrivato a febbraio di un anno fa in Seconda, è la seconda promozione da tecnico, dopo le 5 ottenute da giocatore. "Da matricola siamo partiti per fare un buon campionato – spiega il "Sem" – in un girone con tre retrocesse e tante squadre che avevano speso anche più di noi. A dicembre la società mi ha ascoltato: pensavo che mancasse una punta. E l’arrivo di Adusa, che ha segnato 18 gol in metà stagione, ha spostato gli equilibri, come quello di Sentieri dopo l’infortunio di Shehu. Siamo cresciuti piano piano, trovando il modulo giusto e con un gruppo fantastico da fine 2024 non ce n’è stato più per nessuno".

Per Semeraro una doppia scommessa vinta. "Tredici mesi fa quando mi ha chiamato il dg Bordini – prosegue – ho fatto una piccola follia a scendere in Seconda, così come in estate quando qualche chiamata dalla Promozione era arrivata. Una dedica? A me stesso in primis perché anche dopo salvezze miracolose come a Rubiera e Cavezzo sono sempre dovuto ripartire da zero. Il futuro? Non abbiamo ancora parlato, anche perché prima c’è da provare a vincere la Coppa". Per il ds Alberto Borra un successo dal sapore speciale. "I grandi protagonisti sono stati il presidente Levati, il vice Ruffoni e il dg Bordini che in questa società danno tutto, anche con le loro famiglie, poi il mister e la squadra. E’ stata una cavalcata con numeri quasi irripetibili. Quando abbiamo vinto 2-0 all’andata a Polinago ho capito che saremmo arrivati davanti a tutti".

Davide Setti